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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

قائمة الأفلام الأجنبية المشاركة في موسم عيد الأضحي بالسينمات المصرية

No Hard Feelings
No Hard Feelings

شهد موسم عيد الأضحي طرح العديد من الأفلام المصرية والأجنبية فى جميع السنيمات.

ونرصد الأفلام الأجنبية المشاركة فى عيد الأضحى بالسنيمات.

فيلم No Hard Feelings

تدور أحداثه حول “مادي” التي تصبح على وشك فقدان المنزل الذي تربت داخل جدرانه، فتقرر المشاركة في خطة لمساعدة عائلة ثرية ومواعدة ابنهم الانطوائي بيرسي والبالغ من العمر 19 عامًا، ولكن سرعان ما تكتشف مادي أن مهمتها ليست سهلة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من جينيفر لورانس وإيبون موس باكراك وناتالي مورالس وماثيو بروديريك.

No Hard Feelings
No Hard Feelings

 

فيلم The First Slam Dunk

تدوور قصته حول المراهق الياباني “مياجي ريوتا” الذي يعاني بعد وفاة شقيقه الأكبر، ويسعى للبحث عن سبب لعيش الحياة خلال رحلته بمدرسته الثانوية، وممارسته لرياضة السلة ضمن الفريق الأساسي هناك، والفيلم من بطولة كلا من تيتسو إينادا ويوشياكي هاسيجاوا وكاتسوهيسا وهوكي ماسايا فوكونيشي.

 The First Slam Dunk

فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny

الفيلم من بطولة كلا من هاريسون فورد وفيبي والر بريدج ومادس ميكلسن وبويد هولبروك والفيلم تدور قصته في عام 1969، حيث يعيش عالم الآثار والمغامر إنديانا جونز حياة عادية بعيدة عن الإثارة التي اعتاد عليها، ولكنه سرعان ما يعود في مغامرة رفقة ابنته الروحية هيلينا في مواجهة مع رجل نازي يُدعى فولر وتتصاعد الأحداث لنشاهد نهاية المغامرة.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

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