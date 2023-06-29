العثور على جثة  اربعيني  بمسقى مائي  بها طعنات متفرقة

العثور على جثة اربعيني بمسقى مائي

عثر الأهالي بقرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف اليوم الخميس على جثة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات لشخص في العقد الرابع من العمر، وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغًا بالعثور على جثة داخل مسقى مائي بمركز الفشن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لشخص يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا ملقاه داخل مسقى مائي بأحد الزراعات بعزبة اقفهص التابعة لمركز شرطة الفشن جنوب المحافظة وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

على الفور انتقلت قوة من مباحث شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة لشخص مجهول الهوية حتى الآن يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا وبه طعنات متفرقة بالجسم واخطرت جهات التحقيق لمناظرة الجثة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

يذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أكد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين وخاصةً في عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مديرية التموين، والذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل الوزارة بشأن الحملات التي تم تنفيذها «أول أيام العيد، والتي أسفرت عن تحرير 73 محضرا، شملت 32محضرا بالمخابز البلدية عبارة عن (6 نقص وزن، 4عدم مطابقة المواصفات، 2 عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 7 عدم مراعاة الاشتراطات البيئية، 3 عدم وجود ميزان حساس، 2 تصرف في حصص الدقيق المدعم، 7 عدم وضع قائمة تشغيل، ومحضرا لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات).

بالإضافة إلى تحرير 41محضرا في مجال الأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية، والتي تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، عدم وجود شهادات صحية، ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، عدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، عرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات التموينية)، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.