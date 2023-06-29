مصدر يكشف تطورات دفن الحاجة المصرية راجيا.. الهجرة تتابع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس بوفاة الحاجة راجيا حسني، الحاجة المصرية التائهة في الأراضي المقدسة، بعد اختفائها نحو 24 ساعة، خلال أدائها مناسك الحج، حيث فقدت منذ صباح يوم الإثنين الماضي، في السعودية أثناء أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

واستغاث نجل الحاجة راجيا حسني بوارة الهجرة المصرية لمساعدة الحاجة راجيا حسني، حيث وجه استغاثة عاجلة لتوجيه المسؤولين بسرعة البحث عن والدته من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال: "يا جماعة الشير ونبي لحد ما اوصلها حتي الان مفيش اي اخبار .. في حد اعرفه في الحج امي مغمي عليها في عرفات وحد كلمنا من موبايلها ميعرفهاش وبيقول انها معاهش اي حد ومرميه في الشارع !!? .. شير ونبي يا جماعة".

وكتب أحمد سامي، نجل الحاجة راجيا حسني، في منشور له ليلة أمس الأربعاء، عبر صفحته الشخصية فيسبوك: “في حد بلغنا إنها في مستشفى منى الجسر.. فـ ياريت لو حد يعرف حد شغال هناك أو يقدر يتواصل مع حد هناك أو وزارة الصحة هنام ياريت يتحرك بسرعة أرجوكم”.

وقال مصدر مسؤول للجالية المصرية بالسعودية أن وزارة الهجرة تتابع حالة الحاجة “راجيا” منذ اختفائها مع المسؤولين بالسعودية، ولمن المقرر أن يتم الدفن في المملكة العربية السعودية.

وتابع المصدر: “ الحاجة راجيا حسني توفيت بمستشفى الجسر بمنى، وهناك متابعة دائمة من وزارة الهجرة، وجار عمل تفويض بوزارة الخارجية حتى تدفن بمكة المكرمة".

وفاة 8 حجاج مصريين على جبل عرفات في السعودية

يذكر أنه قد توفى 8 حجاج مصريين على جبل عرفات في السعودية خلال أدائهم مناسك الحج.

وقد انتهى حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية من وقوف عرفات توجهوا للمزدلفة وجمعوا الحصى لرمي الجمرات، ومكثوا في منى، ومن المقرر أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام المتعجلين من رمي الجمرات، وذلك عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، ويعودون إلى مكة المكرمة.

وسوف يقوم الحجاج المتعجلون بتأدية طواف الوداع؛ حيث تبلغ نسبة المتعجلين 50% من إجمالي عدد الحجاج.

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