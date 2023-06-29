الأهلي والبنك.. انتصارين وأربعة تعادلات في آخر 6 مواجهات

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام نظيره البنك الأهلى على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، في المواجهة التى تجمعهما بالجولة الثانية والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

نتائج آخر 6 مواجهات بين الأهلي و البنك الأهلي:

الأهلي 𝟬 - 𝟬 البنك الأهلي

الأهلي 𝟏 - 𝟏 البنك الأهلي

الأهلي 𝟏 - 𝟬 البنك الأهلي

الأهلي 𝟏 - 𝟏 البنك الأهلي

الأهلي 𝟬 - 𝟬 البنك الأهلي

الأهلي 𝟏 - 𝟬 البنك الأهلي

موقف الفريقين:

يتواجد المارد الأحمر فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 65 نقطة جمعها من خوض 25 مباراة، إذْ فاز في 20 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 48 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

كما يدخل فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه اليوناني بابا فاسيليو مباراة اليوم أمام الأهلى بحثًا عن تحقيق والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة، إذْ فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 وخسر في 12 وأحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفًا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي اليوم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

فى الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر.

فى الهجوم: محمود كهربا

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم:

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الثامنة والنصف بتوقيت السودان.

ستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك:

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الى محمد الحنفي حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من محمود أبوالرجال مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد ثان، وجلال أحمد حكم رابع.

سيتولي سيد شعبان إدارة تقنية الفيديو VAR ويعاونه شهاب راشد حكم فار مساعد.