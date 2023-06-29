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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

حفاظا على انتظام جدول مباريات الدوري والكأس

"عامر حسين" يشكر رئيس هيئة ستاد القاهرة بسبب تأجيل أعمال الصيانة

عامر حسين
عامر حسين

تقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، بالشكر الي وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي بعد موافقة الأخير على تأجيل أعمال الصيانة في الاستاد ونزع البذور الشتوية ما يستدعي غلق الاستاد.

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يأتي ذلك حفاظا على انتظام جدول مباريات مسابقتي الدوري العام وكأس مصر وعلى رأسها مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة في الأسبوع الـ32 بالدورى، مباراتي البنك الأهلي وبيراميدز ، والزمالك والمقاولون العرب يومي 3 و 4 يوليو المقبل في كأس مصر.

 

 حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم التي يشرف عليها عامر حسين، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023 على النحو الآتى:

 

الاثنين 3 / 7 / 2023   

البنك الأهلى وبيراميدز بستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء.

 

الثلاثاء 4 / 7 / 2023 

 إنبى والنجوم  بستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء.

 

الثلاثاء 4 / 7 / 2023 

 الزمالك والمقاولون العرب بستاد القاهرة  في تمام الثامنة والنصف مساء.

 

عامر حسين،لجنة المسابقات، ستاد القاهرة، الدوري الممتاز، وليد عبدالوهاب،

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