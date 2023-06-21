عامر حسين: لن نتراجع عن إقامة دوري المحترفين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكاف أرسل خطابا "روتينيا" يتم ارساله كل موسم في نفس التوقيت، مشيرا إلى أنه سيطلب تأجيل تحديد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية لحين نهاية المنافسات، وسيكون أيضا هو نفس طلب الاتحاد المغربي.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "العالم كله يعاني من الضغط في المباريات في ظل زيادة البطولات بشكل كبير، والكل أصبح يجرى وراء الأموال فقط، بغض النظر عن اللاعبين والحصول على راحة مناسبة".

وأضاف: "قرارات لجنة المسابقات تأتي بالتنسيق بين اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية، كما أنه يحدث تفاهم كامل في مواعيد البطولات بشكل عام، بناء على الاتفاق أيضا مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر".

إتحاد الكرة يكشف آخر تطورات أزمة أفشة أمام الفيفا

وحول أزمة محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أوضح عامر حسين: "من قام بإرسال الشكوى إلى الفيفا وراء نشر الأمر إعلاميًا، والاتحاد الدولي طلب الرد على الشكوى خلال 90 يومًا، والأهلي لديه علم تام بوجود خطاب من جانب فيفا حول احتفال محمد مجدي أفشة في لقاء طلائع الجيش".

وأكمل عامر حسين: "الشئون القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة، ستبحث الأمر وتراسل الفيفا خلال المدة المحددة، فهم طلبوا إبلاغهم بحقيقة الأزمة، نحن نتفنن في إثارة المشكلات في ظل التحديات بين الجمهور، وهذه الأزمات تشغل الأندية والاتحاد بدون داعي".

وأكد: "لائحة المشاركة في البطولات القارية محددة، منذ الموسم الماضي، وهي الأخذ بنتائج الدور الأول حال عدم نهاية الدوري إذا لم يوافق الكاف على انتظار انتهاء الدوري".

وزاد عامر حسين : "لكن نريد الانتظار لنهاية المسابقة، ولا أريد الإضرار بمصالح الفرق، لذلك سنلعب جميع المواجهات ما عدا 3 مباريات يخوضهم الأهلي بعد منتصف يوليو".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن دوري المحترفين (ب) هو مصلحة للكرة المصرية، ويتم التخطيط له منذ عشرين عاما منذ وجود الدهشوري حرب ومحمد السياجي، ومع حلول الانتخابات كانت الأمور تتراجع، موضحا: "مستحيل التراجع تماما عن إقامة البطولة مهما حدث".