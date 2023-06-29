كورنيش النيل يتجمل خلال أيام عيد الأضحى بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برفع المخلفات وأعمال النظافة لكورنيش النيل والشوارع المتفرعة منه، بطول حوالي 6 كيلو مترات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وخاصة الكورنيش بوصفه المتنفس الرئيسى لأبناء المحافظة، وكونه الأيقونة الحضارية لعروس الصعيد.

أعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المدينة وخاصة منطقة كورنيش النيل، بالإضافة إلى حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنزلة حسين ، ورفع مخلفات الذبح من مجازر قرى بنى محمد سلطان، و صفط الخمار، والمطاهرة البحرية، مضيفا أنه تم تحرير 20 محضر إشغال بمدينة المنيا، وشملت 15 محضرا بشوارع ، ابن خصيب، والمحطة، والكورنيش، إلى جانب 5 محاضر إشغال بحى غرب .