بيت المصريين في السويد يدين واقعة حرق القرآن الكريم

أدان بيت المصريين في السويد وبشدة ما يحدث على أرض السويد من محاولة استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم بحرق القرآن الكريم، من أحد المتطرفين بالعاصمة السويدية "ستوكهولم".



وأكد بيت المصريين في السويد، برئاسة مدحت شنودة، على أنه يجب على الجميع إحترام عقائد ومقدسات الغير، وعدم محاولة المساس بها أو إهانتها أو التقليل من شأنها لأي سبب كان، فليس من الحرية أن لاأحترم مشاعر ومقدسات غيري.



وتابع رئيس بيت المصريين في السويد، مدحت شنودة: “من هنا نؤكد ما أكدنا من قبل أننا ضد أي إعتداء على مقدسات أي دين وفي كل مكان وزمان ونرفض وبشدة عمليات حرق القرآن الكريم”.

إحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية



وقد أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية "ستوكهولم"، في فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافي مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لكل الممارسات البغيضة التى تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.

كما شددت مصر على مسؤولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقف تلك الممارسات التى من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدةً ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.