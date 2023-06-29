بحر في اليابان يتحول إلى لون الدم (شاهد)

في حادثة غريبة ومثيرة للدهشة، تحول بحر في مدينة ناغو اليابانية من اللون الأزرق الجميل إلى لون الأحمر المخيف، مشابهًا للدم، وقد تبين أن هذا التحول المفاجئ في لون الماء ناتج عن تسريب في أحدى مصانع النبيذ في المنطقة.

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مدينة ناغو وجهة سياحية شهيرة في اليابان

وتعتبر مدينة ناغو وجهة سياحية شهيرة في اليابان بفضل جمال سواحلها ومياهها الزرقاء الصافية، ولكن في هذا اليوم المشؤوم، تحولت هذه المياه إلى منظر مرعب للغاية، حيث بدأت البحيرة الساحرة في تغير لونها بشكل تدريجي حتى أصبحت باللون الأحمر الداكن الذي يشبه الدم.

وتسبب هذا التحول الغريب في حالة من الذعر والهلع بين السكان المحليين والسياح الذين كانوا يستمتعون بجمال البحر الأزرق، وتم استدعاء فرق الطوارئ وفرق البحث والإنقاذ للتحقق من الحادثة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.

التحول في لون الماء ناتج عن تسريب في أحدى مصانع النبيذ

وتبين أن التحول في لون الماء ناتج عن تسريب في أحدى مصانع النبيذ الموجودة بالقرب من البحر، حيث تسربت كمية كبيرة من النبيذ الأحمر إلى البحر، مما تسبب في تلويث المياه وتغير لونها بشكل كبير.

وتعد هذه الحادثة تذكيرًا قويًا بأهمية الحفاظ على البيئة والمحافظة على المصادر المائية النقية، لذلك يجب على الشركات والمصانع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تلويث الماء والحفاظ على صحة البيئة المحيطة.