عاجل
رئيس الوفد يُهنئ السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو
الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مرسى مراكب الأوبرا خالي من المعيدين

بوابة الوفد الإلكترونية

سكون وهدوء تام يخيم على مرسى مراكب كوبري قصر النيل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد هذه المنطقة في الأعياد احتفالات كبرى لتكون متنزة للمعيدين بالمراكب في رحلات قصيرة يغمرها فرحة العيد بنهر النيل في محيط ماسبيرو.


ومن المنتظر أن يشهد اليوم احتفالات بجميع انحاء وشوارع الجمهورية والمتنزهات والملاهي ودار العرض والحدائق العامة خلال منتصف اليوم، وذلك مرسى المراكب النيلية.

 

حيث أن إجازة عيد الأضحى المبارك، بجميع المصالح الحكومية للدولة والشركات الخاصة الامتحانات، قد بدأت منذ يوم الاثنين السابق وتنتهي يوم السبت القادم.

ويذكر أن انطلقت أمس الأربعاء احتفالات اول ايام عيد الاضحى المبارك لجميع انحاء الجمهوري، حيث توافد الآلاف من المصلين لأداء نُسك صلاة العيد بالساحان العامة والمساجد والتقرب من الله والدعاء بأن يغفر الذنوب بعد صيام يوم الحج الاعظم عرفة.

236d79b5-3783-434f-b0b4-68a62b47d397
236d79b5-3783-434f-b0b4-68a62b47d397
999a8c13-17e7-40ba-930d-ed742aeb0080
999a8c13-17e7-40ba-930d-ed742aeb0080
e99bad56-5eaf-4fd4-af06-62f196f76526
e99bad56-5eaf-4fd4-af06-62f196f76526

مواد متعلقة

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والقمامه بشوارع نجع حمادي

تشكيل الإسماعيلي لمتوقع لمواجهة أسوان اليوم في الدوري

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

كولر ينتظر رقمًا قياسيًا جديدًا مع الأهلي أمام البنك الليلة

الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية تستقبل 400 بلاغ خلال العام الحالي
الجريدة الورقية