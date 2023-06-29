مرسى مراكب الأوبرا خالي من المعيدين

سكون وهدوء تام يخيم على مرسى مراكب كوبري قصر النيل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد هذه المنطقة في الأعياد احتفالات كبرى لتكون متنزة للمعيدين بالمراكب في رحلات قصيرة يغمرها فرحة العيد بنهر النيل في محيط ماسبيرو.



ومن المنتظر أن يشهد اليوم احتفالات بجميع انحاء وشوارع الجمهورية والمتنزهات والملاهي ودار العرض والحدائق العامة خلال منتصف اليوم، وذلك مرسى المراكب النيلية.

حيث أن إجازة عيد الأضحى المبارك، بجميع المصالح الحكومية للدولة والشركات الخاصة الامتحانات، قد بدأت منذ يوم الاثنين السابق وتنتهي يوم السبت القادم.

ويذكر أن انطلقت أمس الأربعاء احتفالات اول ايام عيد الاضحى المبارك لجميع انحاء الجمهوري، حيث توافد الآلاف من المصلين لأداء نُسك صلاة العيد بالساحان العامة والمساجد والتقرب من الله والدعاء بأن يغفر الذنوب بعد صيام يوم الحج الاعظم عرفة.

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