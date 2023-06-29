مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين إحتفالاً بعيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، بفتح أبوابها لإستقبال المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر " وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، للإستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.