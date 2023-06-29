شوارع «المقطم» تتزين.. ومتطوعون يرسمون البهجة على وجوه الأطفال

أدى أهالى منطقة الهضبة الوسطى فى المقطم بمحافظة القاهرة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك فى ظل مظاهر البهجة والسرور التى عكف عليها المتطوعون فى مسجد الحافظ بالحى الثالث، حيث شاركوا فى تجهيز وإعداد المفاجآت.

وقام المتطوعون بتزيين مسجد الحافظ وتجهيز الألعاب والحلوى والهدايا لتوزيعها على المصلين والأطفال قبل وبعد أداء صلاة العيد.

كما تزينت شوارع الحى بمظاهر احتفالية وجمالية مختلفة، حيث شارك بعض المتطوعين فى الرسم على وجوه الأطفال فى محاولة لبث السعادة فى قلوبهم.

وحرص القائمون على تنظيم صلاة العيد فى المسجد على تنظيم عملية الخروج والدخول من وإلى المسجد، وتوفير أماكن الصلاة المخصصة للسيدات والأطفال منعًا للتزاحم لضمان سلامة وأمن الجميع.

وتحدث إمام مسجد الحافظ الشيخ جمال حمدى نور الدين فى خطبة عيد الأضحى المبارك عقب الانتهاء من الصلاة عن الانقياد والاستجابة لأوامر الله من خلال قصة الذبيح، تناول فيها قصة استجابة الخليل سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لأوامر الله، واستجابة الصحابة لله ورسوله، ونموذج تحريم الخمر، وأعمال العيد وآدابه.