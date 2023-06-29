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الخميس 29 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

القبض على المُتهم بإنهاء حياة زوجته في أوسيم

حبس متهم
حبس متهم

نجح رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة في القبض على المُتهم بإنهاء حياة زوجته في أوسيم، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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أمن الجيزة يكثف الجهود لكشف لغز جريمة أوسيم

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إقبال كبير على ألعاب حديقة حيوان الجيزة في أول أيام العيد (صور)

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد العثور على جثمان ربة منزل داخل مسكنها في أوسيم. 

كشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية التي تهدف لإسقاط المجرمين في قبضة العدالة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمتورطين في قضايا بلطجة. 

وتسعى الوزارة لشن حملات يومية مُكبرة على كافة أرجاء الجمهورية للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

الداخلية تُواصل حملاتها التموينية في العيد 

وفي سياقٍ مُتصل، تحرص وزارة الداخلية على مواصلة حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها، وذلك خلال أيام العيد.

وتنسق الداخلية مع كافة مديريات الأمن لاستهداف الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنع الاحتكار، مع الاستمرار في مبادرة كلنا واحد لتوفير ملابس العيد بأسعار مخفضة للمواطنين خلال العيد.

وتشمل بنود خطط التأمين، الانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التأمين التواجد الأمني الميداني الفعال على كافة المستويات الإشراقية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

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