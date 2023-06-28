بيراميدز يكتسح سموحة بخماسية مستحقة في الدوري

حقق فريق بيراميدز فوزاً كاسحاً على ضيفه سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شوط أول مثير بين بيراميدز وسموحة

بدأ فريق سموحة اللقاء بضغط هجومي مباغت على بيراميدز ونجح في تهديد مرمى اصحاب الأرض بأكثر من كرة خطيرة.

وسدد أحمد مصطفى ومحمود عبد الحليم “حليمو” كرتين خطيرتين قبل أن ينجح المدافع أحمد حكم في تسجيل أول أهداف فريق سموحة بالدقيقة 27.

وبعد دقيقة واحدة ضاعف صديق كالابا معاناة بيراميدز بعدما سجل ثاني أهداف سموحة في اللقاء.

وفي الدقيقة 34 سجل فخري لاكاي أول أهداف بيراميدز بعد مجهود فردي من مصطفى فتحي من الجانب الأيمن.

تحسن اداء بيراميدز بعد الهدف وحاول تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط وهو ماتحقق في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط عندما سجل إسلام عيسى الهدف الثاني لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-2.

بيراميدز يقلب الطاولة على سموحة في الشوط الثاني

بدأ فريق بيراميدز الشوط الثاني للقاء بشكل مغاير وفرض ضغطاً هجومياً منذ البداية على سموحة الذي تراجع لوسط ملعبه لتأمين دفاعاته.

ولم ينتظر بيراميدز طويلاً حتى نجح بلاتي توريه في تسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبعد ثلاث دقائق فقط توج مصطفى فتحي نجم بيراميدز جهوده وسجل الهدف الرابع لبيراميدز وسط إنهيار تام لفريق سموحة لتصبح النتيجة 4-2.

لم يتراجع بيراميدز وواصل سيطرته الكبيرة حتى نجح فخري لاكاي في تسجيل ثاني اهدافه وخامس أهداف فريقه في المباراة بالدقيقة 84 لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على سموحة بنتيجة 5-2.

لفتة رائعة من بيراميدز على هامش مباراة سموحة

قدم فريق نادي بيراميدز قميصاً تذكارياً للنجم مؤمن زكريا مدرب فريق نادي سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرا له.

وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعا.

ويواصل فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني مطاردته للأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري.