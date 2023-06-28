ظهور رفات الممثل البريطاني جوليان ساندز بعد 5 أشهر.. فيديو

اكتشف متنزهون رفاتا للممثل البريطاني، جوليان ساندز، البالغ من العمر 65 عاما، في منطقة قريبة لتلك التي اختفى فيها، وتم تأكيد خبر وفاته،وأكدت السلطات أن الرفات يعود لجثته.

وكان جوليان ساندز خرج بمفرده لتسلق جبال ثلجية في لوس أنجلوس في 13 يناير 2023، وغامر بالدخول لمنطقة منحدرة، رغم تحذيرات الطقس من تراكم الثلوج الكثيفة، وانسحب فريق الإنقاذ بعد 24 ساعة من البحث بسبب مخاطر النهيارات الثلجية.

تفاصيل اختفاء جوليان ساندز

وتسببتْ عاصفة شتوية قاسية في اختفاء الممثل البريطاني، "جوليان ساندز" البالغ من العمر 65 عامًا، قبل 5 أشهر وهو يتنزه في منطقة مغطاة بالجليد، في سلسلة جبال كاليفورنيا.

أبلغتْ عائلة جوليان ساندز، عن فقده، واستجابت أطقم الإنقاذ على الفور، وبدأت البحث، ولكن بسبب خطر الانهيار الجليدي، تم سحبها من مكان الحدث، وتواصل البحث طوال الـ5 أشهر السابقة باستخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار عندما يسمح.

كان الممثل جوليان ساندز محبا لتسلق الجبال، واشتهر بدوره في فيلم "A Room with a View".