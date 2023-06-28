تفاصيل "نهضة الصوم" في كنيسة مارجرجس بسوهاج

تدق كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة للأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا الخميس، استكمالًا لفعاليات روحية بمناسبة نهضة الرسل، ذلك بمقرها بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يستمر اللقاء على مدار ساعتين مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، بمشاركة خورس الشمامسة ولفيف الآباء واحبار الكنيسة.

تعد أيام صوم الرسل الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخمسين المقدسة عقب احتفالات عيد القيامة المجيد، وتستمر مدة هذا الصوم الأقدم حتى 11 يوليو المقبل.

تعيش الكنيسة في هذه الفترة الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون، بعد أيام من ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض الكنانة.