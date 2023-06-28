حكيم في الصدارة بأغنية العيد .. "حبايبنا"

تصدرت أحدث أغنيات الفنان حكيم، وتحمل اسم “حبايبنا”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إذ حصدت أغنية العيد 120 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حكيم الجديدة “حبايبنا”

أغنية "حبايبنا" كلمات الشاعر الغنائي إسلام كنكا، والحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وهندسة صوتية أحمد جوده.

وتقول كلماتها:" حبايبنا هى دنيا نعشها مره نحلى ايامها لو حتى مره افتح بيبان الفرح ويا الحب سافر وسط الحبايب الدنيا احلى يلا بينا نعيش الفرحه مع الحبابيب والقرايب فاتو كتير اوى اللى غايب فى ليلتنا دى ليلتنا وسط اللمه وسط العايله اجمل صحبه و اجمل ليله لمتنا دى لمتنا هما دول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حابينا هما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حباينا هما دوووووول حلوه الليله ديا وسط حبايبنا ننسى الهم وننسى الغم اللى تعبنا دى ليلتنا دى ليلتنا الليلادي نرقص كل اللى حبابنا واللى فى نفسه حاجة بالحب يشاركنا دا اللى يلاقى دلع وميدلعش عيب ميصحش ومينفعش عيش اللحظه وعيش الفرحه وسط اللمه متتعوضش قول الحزن مع السلامه قابل الدنيا با بتسامه انسى الجرح والملامه الدنيا حلوه حبايبنا يا حبايبنا اجمل صحبه واجمل لمه اجمل ليله واجمل عايله حبايبنا هما هما هما دولا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا هما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حباينا هما دوووووول اللى يجاملنا مردوضالك ياللى فى الفرح تقسمنا بكره يجى الدور عليك وتشوف دا منا الف شكر على الجمايل ياللى منا اللى يجملنا ياللى منا جمب منا وسط اهلى وسط ناسى مشرفنى لو تميل الدنيا بيا انت ساندنى حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبناهما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبابينا هما دوووووول ".

حفل حكيم في الساحل الشمالي

ويستعد حكيم لإحياء حفلًا غنائيًا ثاني أيام العيد في الساحل الشمالي، ويقدّم من خلالة عددًا من الأغاني الجديدة منها أغنية مدلعة، كلمات الراحل أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم الكبير، ويضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بطريقة السنجل .