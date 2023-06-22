العالمي حكيم يفتتح حفلات الساحل الشمالي 2023 ثاني أيام عيد الأضحى

يحيى النجم حكيم حفلا غنائيا في الساحل الشمالي 2023، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يفتتح أولى حفلات الصيف بالساحل الشمالي هذا العام.

ومن المقرر أن يقدم حكيم في الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة كما سيقدم مجموعة من أغنياته، ويجهز لمفآجات لجمهوره الذي ينتظره كل عام مع بداية الساحل، حيث دائما ما يحافظ علي العلاقة المتميزة مع الجمهور بتقديم فن راق جعلت من حكيم المطلوب الأول فنيا في أكبر الحفلات الغنائية، ولذلك أصبح بالتخصص النجم الأول فنيا الذي تسعى للتعاقد معه كل الشركات والمتعهدين في الساحل كل عام ليفتتح الموسم هناك ولذلك يحيى أولى حفلات الموسم بالتعاون مع شركة ( sky20)، سكاي توينتي بعد تعاقده مع رجل الأعمال فايز أباظة وتامر عبد المنعم.

الجدير بالذكر أن حكيم يطرح يوم الحفلة أغنية ( مدلعة ) كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم، توزيع طارق مدكور أولي أغنيات ألبومه الجديد ( الكبير ) الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف.

ويعد حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى.