رامي صبري|صناع أغنية "ملك الفرفشة"

يشارك الفنان رامي صبري في موسم الإصدارات الغنائية 2023، من خلال أغنية “ملك الفرفشة”، والتي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

فريق عمل أغنية رامي صبري ملك الفرفشة

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع شندي، على أن يتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى.

أغنية رامي صبري يمكن خير

كان قد حقق رامي صبري نجاحًا لافتًا بأغنية “يمكن خير”، والتي سجلت أكثر من 49 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري.

وتقول كلماتها “ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب”.