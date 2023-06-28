إزالة فورية لحالات التعدى المخالفة بمراكز اشمون وقويسنا وتلا



تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

تواصل مديرية الزراعة و بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ (4) حالات تعدى بمراكز أشمون وقويسنا وتلا على مساحة إجمالية (329) مترا، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار مرور اللجان المشكلة على الأحواض بنطاق المحافظة لكشف أية حالة تعدى في المهد لإنفاذ القانون حيالها وعدم السماح للمتعدين باستكمال إجراءات البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.