الأنبا مرقوريوس يترأس فعاليات نهضة "القديس موسى" في كنيسة العذراء

يترأس نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، فعاليات نهضة القديس موسى الأسود بكنيسة العذراء مريم في تمام الساعة السابعة مساءً.

يستمر اللقاء على مدار ساعتين ويلقي خلالها الأسقف العام الكلمة الروحية عن سيرة هذا لقديس القوي ملهم الشباب القبطي، ضمن برنامج النهضة الروحية التي تضمن اقامة مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.

يتزامن برنامج نهضة هذا العام مع فترة صوم الرسل الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الأموات وصعوده للسماء بعد حواره الأخير مع تلاميذه على جبل الزيتون، بعد أيام من ذكرى دخول المسيح مصر.