هيئة الرعاية بالأقصر تجهز 8 منشآت للطوارئ خلال أيام العيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، عن تجهيز 8 منشآت صحية؛ لحالات الطوارئ، خلا أيام عيد الأضحى المبارك، منهم 5 مراكز، و 3 وحدات للعمل علي استقبال الحالات الطارئة المتوسطة والبسيطة علي مدار 24 ساعة؛ من أجل تخفيف العبء والتزاحم على طوارئ المستشفيات، بالإضافة إلى ضمان سرعة حصول المنتفعين على الخدمة الطارئة مع تقليل فرص انتشار العدوي بأقسام الطوارئ بعد فصل الحالات وتوجيهها.

أكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، أن المراكز والوحدات التي تم تجهيزها لخدمات إحالة الطوارئ البسيطة والمتوسطة علي مدار 24 ساعة هي: مركز طب أسره منشاه العماري، مركز طب أسره العوامية، مركز طب أسره الكرنك، مركز طب أسرة القرنة (الشهيد الدكتور / محمود ناصر)، مركز طب أسره ارمنت الحيط، وحده طب أسرة أرمنت الوابورات، وحدة طب أسره جزيرة أرمنت، وحدة طب أسره العديسات.



وأشار البيان إلى أنه يمكن للمنتفعين التوجه مباشرة لتلك المنشآت في حالات الطوارئ غير الحرجة على مدار اليوم وأيضاً طوال الفترة النهارية في كل الوحدات والمراكز الأخرى.

