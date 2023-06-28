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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

تامر عاشور يتخطى الربع مليون مشاهدة بـ "اصحى للكلام"

تامر عاشور
تامر عاشور

حصدت الأغنية الجديدة اصحى للكلام للفنان تامر عاشور، أكثر من ربع مليون مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

 

تفاصيل أغنية اصحى للكلام تامر عاشور

أغنية اصحى للكلام، كلمات: محمد مصطفى ملك الحان: محمود انور توزيع: محمد مجدى.

وتقول كلماتها "عارف انت ايه في حياتنا انت نمرة كام انت تبقى نمرة واحد ايوة مش كلام
نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام انت عقد فل ريحته فايحة في المكان انت دعوة حلوة منا كانت وقت الادان ليك مقامك او مكانك محفوظ من زمان ايوة من زمان 

 

تامر عاشور هتوحشنا 

كان قد طرح تامر عاشور حديثًا أغنية “هتوحشنا”، التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاخدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا
واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية
فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية
هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا
ورا ضهرك قلة ولا عطشنا
ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا
هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا
مشيت روقنا وفرفشنا
لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا
واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية
فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية
هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا
ورا ضهرك قلة ولا عطشنا
ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا
هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا
مشيت روقنا وفرفشنا
لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

 

 

 

 

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