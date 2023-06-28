٢٥٠ ألف مصلى يؤدون شعائر صلاة عيد الأضحى بمراكز شباب المنيا

أدى ما يقرب من ٢٥٠ الف مصلى شعائر صلاة عيد الأضحى ، بـ ٥٨ مركز شباب بمحافظة المنيا ، حيث توافد المصلين من كافة أفراد الأسرة على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة .

وانتشرت حالة من الفرحة الغامرة بين جميع المصلين لبدء فرحة العيد ، وقد استقبلت مراكز الشباب بكافة الإدارات المصلين ، حيث تم ترشيح ٥٨ مركز شباب تم الموافقة عليهم من قبل وزارة الشباب والرياضة ، ووزارة الأوقاف ،لأداء صلاة العيد بكافة الإدارات التابعة لمديرية الشباب والرياضة .

شملت ادارة شباب العدوة و٤ مراكز شباب تؤدى فيه الصلاة ، ومغاغة ٣ ، بنى مزار ١٠ ، مطاى ٧ ، سمالوط ٦ ، المنيا ٩ ، ابوقرقاص ٤ ، ملوى ٨ ، ديرمواس ٧ ، بإجمالى ٥٨ مركز شباب تؤدى فيه صلاة العيد.

من جانبه ، أشار مندى عكاشة، وكيل وزارة الشبابق والرياضة بالمنيا ، إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها تتابع عملها بإستمرار طوال أيام العيد ، لمتابعة كافة الإحتفالات ورصد كافة المشاركات ، والإحتفالات وحل كافة المشكلات ان وجدت.