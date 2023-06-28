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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

٢٥٠ ألف مصلى يؤدون شعائر صلاة عيد الأضحى بمراكز شباب المنيا

صلاة عيد الأضحى بمراكز
صلاة عيد الأضحى بمراكز شباب المنيا

أدى ما يقرب من ٢٥٠ الف مصلى شعائر صلاة عيد الأضحى ، بـ ٥٨ مركز شباب بمحافظة المنيا ، حيث توافد المصلين من كافة أفراد الأسرة على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة .

وانتشرت حالة من الفرحة الغامرة بين جميع المصلين لبدء فرحة العيد ، وقد استقبلت مراكز الشباب بكافة الإدارات المصلين ، حيث تم ترشيح ٥٨ مركز شباب تم الموافقة عليهم من قبل وزارة الشباب والرياضة ، ووزارة الأوقاف ،لأداء صلاة العيد بكافة الإدارات التابعة لمديرية الشباب والرياضة .

شملت ادارة شباب العدوة  و٤ مراكز شباب تؤدى فيه الصلاة ، ومغاغة ٣ ، بنى مزار  ١٠ ، مطاى ٧ ، سمالوط ٦ ، المنيا ٩ ، ابوقرقاص  ٤ ، ملوى   ٨ ، ديرمواس ٧ ، بإجمالى ٥٨  مركز شباب تؤدى فيه صلاة العيد. 

من جانبه ، أشار مندى عكاشة، وكيل وزارة الشبابق والرياضة بالمنيا ، إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها تتابع عملها بإستمرار طوال أيام العيد ، لمتابعة كافة الإحتفالات ورصد كافة المشاركات ، والإحتفالات وحل كافة المشكلات ان وجدت.

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