كلام فى الهوا

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 10:31 ص 6/28/2023 10:31:54 AM

الذاكرة تضفى علينا الأمل فى الحياة، لأن التراكم القابع فى الذاكرة نتذكر به الأيام السعيدة التى قضيناها، أو الذكريات المؤلمة التى نحاول أن ننساها، ولأننا نعيش فى عالم نواجه فيه الخطر فى كل مكان، فيسجل العقل دائماً ما يحسسك بهذه التهديدات ويزودك برد الفعل المناسب للدفاع عن نفسك، ويسجل ذلك وغيره فى «هارد» الذاكرة «مخ الإنسان»، والذاكرة هى التى تجعلنا نتهيأ لخطر محتمل قبل أن نعرفه بالضبط، وهناك أيضًا ذاكرة يشترك فيها الشخص مع مجموعة اجتماعية كبيرة أو صغيرة، يمكن أن نطلق عليها الذاكرة الوطنية أو الذاكرة الشعبية إذا اشترك فيها أبناء الوطن الواحد. ولكن نجد أن هناك من يحاول أن يعبث فى تلك الذاكرة أو يشوهها للتقليل من قيمة بعض الأحداث التى يعلم الناس عنها بأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الآمال.

لم نقصد أحدًا!!