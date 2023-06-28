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السيسي يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بحلول عيد الأضحى| فيديو حجاج بيت الله.. الطرق الصحيحة لرمي الجمرات 100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

مقالات الرأي

كلام فى الهوا

الذاكرة تضفى علينا الأمل فى الحياة، لأن التراكم القابع فى الذاكرة نتذكر به الأيام السعيدة التى قضيناها، أو الذكريات المؤلمة التى نحاول أن ننساها، ولأننا نعيش فى عالم نواجه فيه الخطر فى كل مكان، فيسجل العقل دائماً ما يحسسك بهذه التهديدات ويزودك برد الفعل المناسب للدفاع عن نفسك، ويسجل ذلك وغيره فى «هارد» الذاكرة «مخ الإنسان»، والذاكرة هى التى تجعلنا نتهيأ لخطر محتمل قبل أن نعرفه بالضبط، وهناك أيضًا ذاكرة يشترك فيها الشخص مع مجموعة اجتماعية كبيرة أو صغيرة، يمكن أن نطلق عليها الذاكرة الوطنية أو الذاكرة الشعبية إذا اشترك فيها أبناء الوطن الواحد. ولكن نجد أن هناك من يحاول أن يعبث فى تلك الذاكرة أو يشوهها للتقليل من قيمة بعض الأحداث التى يعلم الناس عنها بأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الآمال.

لم نقصد أحدًا!!

الجريدة الورقية