مواجهات قوية اليوم لـ بيراميدز ومنتخب مصر للشباب

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمتابعة مباريات اليوم الأربعاء 28/6، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يتواجد به 3 مباريات مهمة وقوية.

يلعب المصري البورسعيدي أمام فيوتشر أف سي، بينما يواجه منتخب مصر تحت 23 عامًا منافسه مالي، فيما يلتقي بيراميدز بنظيره سموحة السكندري.

موعد مواجهة المصري وفيوتشر

يلتقي المصري البورسعيدي بنظيره فيوتشر في السابعة من مساء اليوم، والتي يستضيفها ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدوريس المصري الممتاز.

وتُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق إذاعة المسابقة طيلة الموسمين الماضيين.

ويحاول المصري تحقيق الفوز من أجل الوصول للمركز الخامس في ترتيب الدوري العام المصري، حيث أن تحقيقه للفوز على فيوتشر يعني تقدمه 3 مراكز دفعة واحدة.

بينما يرغب فيوتشر في الفوز من أجل مطاردة بيراميدز على المركز الثاني ووصافة المسابقة.

مصر ومالي تحت 23 عامًا

فيما يلتقي المنتخب المصري أمام مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت مصر ومكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب "طنجة" بالمغرب.

وكان الفراعنة قد تعادلوا سلبيًا بدون أهداف أمام النيجر في الجولة الأولى من دور المجموعات من نفس المسابقة.

ترتيب المجموعة

يتصدر المنتخب المالي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحل الفراعنة في الوصافة بنقطة واحدة، والنيجر ثالث الترتيب بنفس رصيد مصر، منتخب الجابون الترتيب بدون رصيد من النقاط.

بيراميدز وسموحة

يواصل بيراميدز مطاردته للأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري، حيث سيخوض اليوم مباراة قوية أمام سموحة، في تمام التاسعة والنصف مساءًا، والتي يشهدها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تنقل "أون تايم سبورتس" المباراة، بعدما حصلت على حقوق إذاعة مسابقة الدوري العالم المصري.

ترتيب الدوري المصري

يستمر الأهلي في تصدره لجدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 65 نقطة، بينما يحل بيراميدز في الوصافة بـ 64 نقطة، وفيوتشر ثالث الترتيب بـ 57 نقطة، فيما الزمالك يأتي في المركز الرابع بـ 56 نقطة، والمقاولون العرب خامسًا بـ 43 نقطة.