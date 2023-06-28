أبرز مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير في أول أيام العيد عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ومنها مباريات في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة وبطولة أوروبا للشباب وغيرها من المسابقات.

أول أيام عيد الأضحى المبارك سيشهد عددًا من المباريات المثيرة في عالم كرة القدم.

وتستمر منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وتقام كذلك مباريات في أمم أوروبا للشباب.

مواعيد مباريات اليوم

يلتقي منتخب مصر مع مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وفي بطولة أوروبا تحت 21 سنة، يواجه منتخب إنجلترا نظيره الألماني في مباراة حاسمة بدور المجموعات.

الدوري المصري حاضر كالعادة، بمواجهتين، الأولى بين المصري وفيوتشر، والأخرى تجمع بيراميدز وسموحة.

مباريات اليوم في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

مصر × مالي (20:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في أمم أوروبا تحت 21 سنة

إنجلترا × ألمانيا (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

سويسرا × فرنسا (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري المصري

المصري × فيوتشر (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1

بيراميدز × سموحة (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1

