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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة ومحافظات مصر

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

 ساعات معدودة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثير عن الموعد المحدد للصلاة في جميع المحافظات.

 وتأتي مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى:

 القاهرة 6:21

 الجيزة 6:22

 الإسكندرية 6:24

 بورسعيد 6:14

 السويس 6:16

 العريش 6:08

 الطور 6:16

 سانت كاترين 6:14

 طابا 6:08

 شرم الشيخ 6:14

 دمنهور 6:22

 طنطا 6:20

 المنصورة 6:18

 الزقازيق 6:19

 بنها 6:21

 شبين الكوم 6:21

 كفر الشيخ 6:20

 الفيوم 6:25

 بنى سويف 6:24

 المنيا 6:28

 أسيوط 6:28

 سوهاج 6:28

 قنا 6:24

 أسوان 6:28

 أبو سمبل 6:37

 مرسى مطروح 6:34

 الغردقة 6:18

 الخارجة 6:36

 الإسماعيلية 6:16

 دمياط 6:16

 السلوم 6:42

 نويبع 6:10

 حلايب 6:17

 شلاتين 6:19


 وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

 

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