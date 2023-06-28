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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة العيد

مستشفيات
مستشفيات

 أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.

 وأكد الدكتور محمد الخشت، استمرار عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في التخصصات كافة.

 وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة حرصًا على سلامة المرضى.

 وأكد الدكتور الخشت ضرورة توفير الإمكانات الطبية اللازمة كافة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، وتأكيد حالة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدًا استعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

 

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