الشاذلي: فخور بنتائج مصر ببطولة العالم للسباحة بالزعانف وبالتنظيم الرائع

أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، عن سعادته وفخره بالنتائج المشرفة لمنتخب مصر في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والتحضير الجيد الذي قام به الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين، بالإضافة لإقامة الاتحاد لمعسكرات متعددة مفتوحة ثم معسكر مغلق منذ يوم 20 مايو الماضي.

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كما أشاد الشاذلي بدعم الدولة المصرية اللا محدود من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصه على متابعته سير العمل والتجهيزات الإدارية والفنية لمنتخب مصر قبل بداية بطولة العالم وتوجيهاته بتسهيل كافة العقبات التي قد تواجهنا لإنجاح البطولة وتنظيمها بشكل يليق بمكانة مصر.

ا لشاذلي : المنافسة الرياضية لا تعرف العمر



وحول بطولة"الماسترز" قال الشاذلي : المنافسة الرياضية لا تعرف العمروأن الفئات العمرية الكبيرة يمكنها المشاركة بنجاح في المنافسات الرياضية والبطولات العالمية، مشيراً إلى أن 145 سباحا مصريا شاركوافي بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة تتراوح أعمارهم من 30 حتى 84 سنة، معظمهم رياضيين قدامي.



وأكد الشاذلي أن بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة تعد فرصة لجميع الرياضيين القدامى للعودة للحياة الرياضية والتنافس بشغف وحماس، -فهم يحاولون العودة للحياة الرياضية مرة أخرى بممارسة رياضتهم المفضلة-، كاشفًا عن مشاركة المهندس أحمد حمادة رئيس نادي سبورتنج السابق في منافسات البطولة وعمره أكثر من 80 عاما .



وأشار إلى أن الفئات العمرية الكبيرة تجد نفسها من خلال مشاركتها في المنافسات الرياضية والبطولات العالمية.

وحقق منتخب مصر 14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات و 6 برونزيات، خلال منافسات النسخة الـ 18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف التي استضافتها مصر علي حمام السباحة الأولمبي بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.