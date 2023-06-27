محافظ القليوبية بوجه بإزالة هنجر مخالف على الطريق الزراعي

خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء بمدينة بنها لاحظ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أحد المنشآت المخالفة حديثا علي الطريق الزراعي، على مقربة من كوبري الشموت.

وعلي الفور وجه المحافظ محمد مرعي رئيس مدينة بنها، بإزالة المبني وهو عبارة عن هنجر حديدي وتندات تستغل في أنشطة لبيع الخردة والسيارات المتهالكة ويتعدي علي حرم الطريق الزراعي.

ومن جانبه وجه المحافظ، بتحرير محضر بالمخالفة ورفع جميع الإشغالات والخردة الموجودة بالارض واسترجاع حرم الطريق الزراعي مرة أخري موجها أيضا بتكثيف الحملات علي الطريق الزراعي لفحص جميع المباني وادراج المخالف منها في حملة إزالة مكبرة مشيرا أنه لن يسمح بإقامة أي أنشطة مخالفة علي الطريق الزراعي وسيتم ازالتها فورا والتعامل معها بكل حزم.

وعلي صعيد آخر وخلال جولة ميدانية سيرا علي الأقدام تفقد محافظ القليوبية شارع فريد ندا لمتابعة أعمال النظافة بالشارع موجها بتكثيف أعمال كنس الأتربة من علي جلنبي الطريق والاهتمام بالأشجار والزراعات الموجودة وصيانة شبكة الري بشكل دوري والاهتمام أيضا بتقليم الاشجار لتعكس مظهرا حضاريا يليق بعاصمة المحافظة .

كما وجه المحافظ برفع حالة الاستعداد القصوي وتكثيف أعمال النظافة أمام المساجد وفي نطاقها إستعدادا لصلاة عيد الأضحي المبارك وازالة أي إشغالات خاصة في المساجد الرئيسية بمدينة بنها ووضع صناديق للقمامة حول أسوار المساجد وتقليم الاشجار في محيطها ومنع إنتظار أي سيارات في الساحات التي أمامها.