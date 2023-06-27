عمرو دياب في حفل صيفي بـ لبنان

يستعد الهضبة عمرو دياب، لحفله الصيفي الجديد في لبنان، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء.

موعد حفل عمرو دياب في لبنان أغسطس 2023

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 19 من أغسطس القادم داخل أحد المنتزهات الكبرى في بيروت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

الهضبة عمرو دياب

كان قد طرح عمرو دياب حديثًا أغنية “خلص على قلبي”، عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، وسجل أكثر من 300 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتصدر بها المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا.

وتقول كلمات أغنية “خلص على قلبي..

قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام