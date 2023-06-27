فوده يهنئ العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بمناسبة عيد الأضحى

هنأ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأثنين، العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ، وقام بتوزيع العيدية عليهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،

وذلك خلال جولته بمختلف إدارات المجلس، موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد،من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.



كما أكد فودة أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء، معربا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة دفعة جديدة نحو دفع العمل والتواصل المستمر مع المواطنين، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد المحافظ توافر كافة السلع بجميع مدن المحافظة، كما تم توفير سلع بأسعار مخفضة بجميع منافذ مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة لتوزيع لحوم الأضاحي بجميع مدن المحافظة.



رافق المحافظ في المرور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.