كفر الشيخ: 200 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الثلاثاء ، إعداد 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجدًا من المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غداً الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مقدما خالص التهنئة لأهالي المحافظة، بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل سوء، مطالبا بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديري المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.

وكلف نورالدين بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.