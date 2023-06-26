المصري يعلن تصميم قميص الموسم المقبل .. (شاهد)

أعلن نادي المصري البورسعيدي مساء اليوم تصاميم قمصان الفريق في الموسم المقبل، بعد التعاقد مع شركة جديدة لتوريد الملابس.

ونجح كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري في إتمام التعاقد مع الشركة لتتولى توريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وفرق قطاع الناشئين في النادي.

ويمتد عقد النادي المصري مع الشركة الجديدة لمدة موسم واحد فقط.

المصري: كامل أبو علي إختار اللون السماوي لقميص المصري الجديد

من جانبه أكد ياسر سالم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن التعاقد مع شركة الملابس الجديدة جاء بعد دراسة وافية لكل العروض المقدمة من عدد كبير من الشركات لتقديم ملابس الفريق الأول، مؤكدًا أن إدارة المصري قد وقع اختيارها على ثلاثة أطقم وهي الأخضر والأبيض والسماوي لارتدائها خلال مباريات الفريق بالموسم الجديد، مؤكدًا أن الطاقم السماوي الجديد والذي يرتديه المصري لأول مرة جاء باختيار الأستاذ/ كامل أبو علي شخصيًا، وذلك تعبيرًا عن البيئة الساحلية لمحافظة بورسعيد والمحاطة بالبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس.

وأضاف أن مجلس الإدارة كان قد بدأ مبكرًا في إعداد ملف ملابس الفريق الأول قبيل نهاية الموسم الحالي لإتاحة الفرصة أمام الإدارة لتسويق قميص الفريق الأول لدى الشركات الراعية بالشكل اللائق بجماهيرية المصري وتاريخه العظيم والاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه المصري حاليًا.

الجدير بالذكر، أنه قد تم توقيع التعاقد بين الأستاذ/ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري والأستاذ/ مصطفى محمد، المدير التنفيذي والممثل الرسمي للشركة والتي ترعى العديد من الأندية الكبرى على المستوى العربي لما تقدمه من جودة ومعايير عالمية، حيث تتميز الشركة أيضًا بفريق مصممين أوروبي على أعلى مستوى، سعيًا للوصول لأحدث التصميمات على الصعيد العالمي.

من جهته، أعرب مصطفى محمد، المدير التنفيذي للشركة عن سعادته البالغة بتوقيع مثل تلك الشراكة، مؤكدًا أن تواجد الشركة في السوق المصرية سيكون من خلال نادٍ عريق صاحب جماهيرية كبيرة وعريقة ومحترمة كالنادي المصري، متمنيًا استمرار الشراكة وتلبية جميع متطلبات النادي وجماهيره العريقة.

وكان المصري قد تأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد تخطيه عقبة فيوتشر حامل اللقب، في إنتظار المتأهل من لقاء سيراميكا والإتحاد السكندري.