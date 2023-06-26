تفاصيل إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

تعرض 14شخصًا للاصابة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

تفاصيل 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل مدينة ملوي التابعة إداريًا.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

إصابة محام على يد مسجل خطر

في وقت مسبق ، بينت التحريات الأولية بواقعة تعدي مسجل خطر على محامٍ أثناء متابعة عمله بمحكمة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن المتهم سبق اتهامه في قضية قتل عمد وأنه مفرج عنه حديثًا بعد أن قضى مدة حبس 20 عامًا.

كما كشفت التحريات، إلى أن المتهم ارتكب الواقعة انتقاما من المحامي، حيث كان يباشر عمله في المحكمة بقضية ضد المتهم وعائلته مما أثار حفيظته وتعدى على المحامي، وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر.

وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجنى عليه كان موجودا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم وتعدى عليه بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما.

وفي وقت مسبق ، أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصاب واستجوابه وضبط المتهم وتحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "م ع" 55 سنة محام حر مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجني عليه كان موجودا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم واعتدى علية بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.