قوات الدفاع الجوي تحتفل بالذكرى الـ 53  لإنشاء حائط الصواريخ 

احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الـ 53 لبناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م والذى اتخذ عيدًا لقوات الدفاع الجوي.

وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازى، قائد قوات الدفاع الجوي، مؤتمرًا صحفيًا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن خفاقة، كما قدم التحية لرجال الدفاع الجوي المرابضين فى ربوع الوطن كافة يواصلون العمل ليلًا ونهارًا ليكونوا حصنًا منيعًا ضد من تسول له نفسه الاقتراب من سماء مصر، وأوصاهم أن يكونوا أداة للتحديث والتطوير والقدوة فى نكران الذات فداءً لوطنهم الحبيب، مجددين العهد أن يظلوا دومًا جنودًا أوفياء لوطنهم مقدمين كل غال ونفيس لحماية سماء مصر وصون قدسيتها.

مؤكدًا أن قوات الدفاع الجوي ماضية فى التطوير والتحديث وفقًا لمنهج علمى مدروس لزيادة قدراتها القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لتظل قوات الدفاع الجوى درعًا يحمى سماء مصر.

وجاءت كلمة الفريق محمد حجازى، قائد قوات الدفاع الجوي، نصًا: "بسم الله الرحمن الرحيم " وَأَعِدَّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهَّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهَّ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئٍْ فِى سَبِيلِ اللهَِّ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ " (صدق الله العظيم )

تاريخ العسكرية المصرية:

صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب.. يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات.. وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة الباسلة، ويوم الثلاثين من يونيو، والذى نحتفل فيه اليوم بالعيد الثالث والخمسين لقوات الدفاع الجوى المصرى.. والذى يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقى عن بناء حائط الصواريخ عام 1970.. والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولى.. واللبنة الأولى فى صرح الانتصار العظيم للجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973، إنه ليوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية تجسدت فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة.. قدم فيها رجال الدفاع الجوى أرواحهم حتى تظل الرايات خفاقة.. فسلامًا على الشهداء، وكان لزامًا علينا فى هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوى، الذين سبقونا فى تولى المسئولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز، كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوى.. حماة سماء مصر ودرعها الواقى المرابضين فى ربوع وحدود مصر الحبيبة كافة.. كونوا دائمًا على قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبكم الأبى، كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل، كونوا القدوة والمثل فى نكران الذات فداءً لوطننا الحبيب، ويسعدنى فى هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم.. إن قواتكم.. قوات الدفاع الجوى.. تعمل ليل نهار سلمًا وحربًا فى كل ربوع مصر.. عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها.. ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة، وإننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية؛القتالية؛ لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر، سلمًا وحربًا.

ويشرفنى ويشرف قوات الدفاع الجوى أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن تظل دومًا قوات الدفاع الجوى جنودًا أوفياء، بناة للمستقبل، حافظين العهد، مضحيين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ، ولسماء مصر قدسيتها؛ لتظل مصر درعًا لأمتنا العربية، حمى الله مصر شعبًا عظيمًا وجيشًا باسلًا يحمي الإنجازات ويصون المقدسات.