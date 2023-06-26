تموين المنيا تنظم حملات مكثفة خلال أيام عيد الأضحى

كلف اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا اليوم الأثنين ،الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة مديرية التموين بالمنيا ، بتكثيف جهودها من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية ، خلال ايام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق، طوال فترة الإجازات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال كافة الأغذية واللحوم المعروضة بالأسواق ، والمخالفة لإشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.