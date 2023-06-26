أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على استمرار حملة النظافة المكبرة بأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة، مشيرة إلي أن هناك حالة استنفار عام بأحياء المنطقة الجنوبية لتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم خلال الفترة الحالية بهدف الحفاظ على ما تم انجازه خلال اليومين الماضيين واستمرارا للجهود المبذولة لرصد ومتابعة بعض المواقع والشوارع والتي توجد بها مخلفات لرفعها على الفور .

وفي هذا الصدد واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع افرع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة حملات النظافة المكثفة وشملت أعمال رفع مخلفات ورصد كافة التراكمات بمنطقة مساكن عين الصيرة و الجيارة وشارع متحف المنيل و ش عبد العزيز آل سعود و شارع حنيفة صادق والمسلماني بمنيل الروضة وذلك بنطاق حي مصر القديمة.

رفع اتربة وتجريد كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي

كما واصلت الاجهزة التنفيذية لحي طره بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة رفع اتربة وتجريد كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي ونفق كوتسيكا واسفل كوبري شمال طره وبجوار محطة مترو طره البلد كما تم عمل حملة نظافة لرفع المخلفات بشارع ٢٥٦ و ش ٢٥٠ و ش ٢٠٦ و ش ٢١٨ و ش ١٠٥ ومحيط مخر السيل وشارع حسنين دسوقي ونفق مشاه شارع ٧ و شارع الترعة و عزبة نافع وذلك بنطاق حي المعادي.

واستمرارا للجهود لتشمل كافة احياء المنطقة الجنوبية تم متابعة حالة النظافة ورفع المخلفات بشارع محمد علي و شارع المواصلة بنطاق حي الخليفة وازالة الردش والتراكمات بشارع صبحى حسين بنطاق حي المقطم الى جانب نظافة كورنيش النيل بنطاق حي دار السلام .

رفع كافة المخلفات وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها من قبل فريق المتابعة بنطاق حي التبين

وبالتنسيق مع شركة النظافة تم رفع كافة المخلفات وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها من قبل فريق المتابعة بنطاق حي التبين حيث كثفت الاجهزة التنفيذية جهودها وتم رفع مخلفات بشارع كورنيش النيل وتجريد ميدان سوق الصلب القديمة ورفع مخالفات قص الاشجار بالكورنيش وميدان الصلب وشارع القسم القديم والسكة الحديد والحكر القبلى وشارع المدرسة و الحكر البحرى والشارع الجديد بالاضافة الى رفع مخلفات بعزبة الوالدة وشارع الحرير وشارع المشتل ومجمع المدارس امام نادي حلوان البلد وطريق الاوتوستراد وكفر العلو بحلوان .

وتواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة الجهود المبذولة على مدار اليومين الماضيين ولليوم الثالث على التوالي في شن الحملة المكبرة التي تجوب شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في ظل الجولات التفقدية و المتابعات الميدانية للمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية للوقوف على حالة النظافة ورصد كافة تراكمات المخلفات والقمامة والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة لرفعها طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .