موسيماني: طالبت ضم بيرسي تاو لـ الأهلي بسبب عقليته القوية

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، أنه أمر إدارة المارد الأحمر بالتعاقد مع بيرسي تاو بسبب عقليته القوية.

ونجح بيرسي تاو في التألق مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، بعدما ساهم في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمةر الـ 11 في تاريخ النادي.

وأوضح أن الجنوب إفريقي يمتلك عقلية مرنة للغاية، لذلك لا يحتاجني من أجل التألق، فقد تألق في الدوري البلجيكي والإنجليزي عندما كان محترف هناك.

وكشف أن اللاعب كان يعاني من إصابات كثيرة ومتكررة، حيث كان يلعب مباراتين وبعد ذلك يُصاب، لكن في الوقت الحالي أصبح متألق مع الأهلي بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

موسيماني: بيرسي تاو يمتلك عقلية قوية ومرنة

قال موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي الجديد في تصريحات نشرتها صحيفة "Sowetan Live" الجنوب إفريقية، حيث قال: "بيرسي تاو لديه مرونة عقلية كبيرة، فهو لا يحتاجني للتألق، نجح في التألق في الدوري البلجيكي والإنجليزي بدوني".

وأضاف موسيماني: "اللاعب كان يعاني من إصابات متكررة وكثيرة، حيث كان يخوض مباراتين مع الفريق، بعد ذلك يُصاب".

وتابع:" بيرسي تاو كان على هذا الحال لمدة تخطت الموسم الكامل، لكن بمجرد أن تعافي تمامًا من الإصابة التي تعرض لها أصبح لائق بشكل كبير".

بينما علق على مدي نجاح بيرسي تاو مع الأهلي، فقال:" لم يكن هناك أي شك في أنه سينجح مع الأهلي، لقد تعاقدت معه لأنني أعرف كم هي عقليته القوية".

وكان الأهلي قد تعاقد مع الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادمًا من برايتون الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها لـ 3 مليون يورو، بعدما أصر موسيماني المدير الفني للأهلي السابق على التعاقد معه.

ونجح بيتسو موسيمان في قيادة الأهلي عندما كن مديرًا فنيًا للفريق في التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين، وبرونزية كأس العالم للأندية، كما وصل لنهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية، لكنه خسر اللقب أمام الوداد المغربي 2/0.

واستطاع الأهلي في استعادة لقب الشامبيونزليج الإفريقي خلال النسخة الحالية، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.