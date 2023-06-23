الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض وسهم "سيمنز إنرجي" يهوي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو، وشهد الكثير من قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، مما دعم وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى سهم سيمنز إنرجي بعد أن سحبت الشركة توقعات الأرباح السنوية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش.

وخسر المؤشر 2.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لوقع المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى واحتمال بقاء التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة، وقاد الخسائر ضمن مؤشرات المنطقة مع هبوط حاد في سهم سيمنز إنرجي بلغ 30.3 بالمئة.

وحذرت الشركة التي تزود قطاع الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات من أن تأثير مشكلات في النوعية في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات.

وهبط مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.7 بالمئة وقاد تراجعات القطاعات الفرعية على المؤشر الأوروبي.

البورصة تحافظ على صعودها وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بصورة طفيفة، ووصل إلى مستوي 1.164.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوي17712نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى3516 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 36 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين وسط تداولات 1.8مليار جنيه .

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بصورة طفيفة، ووصل إلى مستوي 1.164.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوي17712نقطة.