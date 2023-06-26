فيلم بيت الروبي| إيرادات قياسية خلال 4 أيام

يواصل فيلم “بيت الروبي”، في السيطرة على المركز الأول بين منافسيه في الماراثون السينمائي لعيد الأضحى المبارك 2023

تفاصيل إيرادات فيلم بيت الروبي 2023

سجل فيلم بيت الروبي مساء أمس الأحد إيرادات تصل لأكثر من 3 ملايين جنيه، ليصل الإجمالي إلى 12 مليون جنيه خلال 4 أيام من عرضه.

أبطال فيلم بيت الروبي وقصته

فيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، الطفلة لوسيندا، والطفل معاذ جاد، محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

يناقش فيلم بيت الروبي إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الإجتماعي، والمهن المتعلقة بها والتي أصبحت لغة العصر.

كانت أحدث المشاركات السينمائية لـ كريم عبد العزيز، من خلال فيلم كيرة والجن الذي طرح في موسم سينما عيد الأضحى 2022، وسجل أرقام قياسية في الإيرادات لعدة أشهر.

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل سيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.



