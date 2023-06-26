حفلات عيد الأضحى 2023.. نبيل شعيل في الكويت

يستعد الفنان الكبير نبيل شعيل لحفله الغنائي الجديد في البحرين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الغناء.

تفاصيل حفل نبيل شعيل في البحرين يونيو 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 30 من يونيو الجاري، على مسرح الدانة وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

أغنية نبيل شعيل الجديدة لاهي

كانت أحدث الإصدارات الغنائية ل، نبيل من خلال أغنية “لاهي”، والتي سجلت أكثر من 250 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “ كفكف دموع العين محدٍ حواليك الكل لاهي يا حبيبي بنفسه يا مبعدٍ عن قلب منهو يحاتيك يا كيف تسمع له وتوحي لحسه شاريك اي والله وبالحب شاريك يا تاركه في ليل اظلم وخلسه انا اشهد انه مابه احدٍ يجاريك لو يجمع الحاضر وباكر وامسه مبلي ومتعني ولا هو بكافيك وشلون ينسى وانت بالعمر شمسه حسايفه بالحب ما بينت فيك ما عاد به وصلٍ ولو كان همسه يرضيك ؟ ما ظني يبي اليوم يرضيك ينساك ؟ لابده مع اللي يحسه كفكف دموع العين محدٍ مواسيك الكل ينسى يا حبيبي بنفسه”.