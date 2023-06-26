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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

المحافظ يستقبل وزير الإسكان

محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان لافتتاح معرض شباب مصر

المحافظ يستقبل وزير
المحافظ يستقبل وزير الإسكان

استقبل منذ قليل المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم  الدكتور عاصم الجزار  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مستهل زيارته لبني سويف .

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ   اللواء حازم عزت السكرتير العام  المهندس عصام بدوي المشرف العام على منطقة شمال الصعيد ، المهندس عصام الدين  رئيس جهاز مدينة  بني سويف الجديدة  راضي بدوي مدير عام الشؤون المالية والإدارية   طارق خالد مدير  عام العلاقات العامة بجهاز المدينة.

يتضمن برنامج الزيارة قيام المحافظ والوزير بافتتاح معرض شباب مصر  بعد إعادة إنشائه وتأهيله  بجانب تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

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الجريدة الورقية