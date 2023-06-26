متحف سوهاج يعرض قارب عبور قدماء المصريين نهر النيل

أعلنت إدارة متحف آثار سوهاج، عن عرض قطعة أثرية فريدة لنموذج قارب عليه ثمانية أشخاص منهم ستة جالسين، يبين كيفية عبور قدماء المصريين نهر النيل، وذلك في إطار الإحتفال باليوم الدولي للبحارة.

وقالت إدارة متحف آثار سوهاج، في بيان لها، إن المصري القديم اعتاد على الإبحار خلال النيل والبحرين الأحمر والمتوسط، ولهذا لجأ إلي استخدام المراكب كوسيلة نقل رئيسية في ربوع البلاد شمالًا وجنوبًا، وذلك منذ فجر التاريخ. أفضل المصادر التي تعرفنا منها عن نوع السفن التي استخدموها وأغراضها تأتي من النقوش على المعابد، ومن النماذج الخشبية التي عثر عليها ضمن الأثاث الجنائزي.

وأوضحت إدارة المتحف في بيانها، أن نشاط البحارة في مصر القديمة، انقسم إلى نشاط سلمي مثل رحلات الصيد والبعثات التجارية لاستيراد البخور والأخشاب من بلاد بونت، ونقل رفات المتوفين في توابيتهم والأثاث الجنائزي الخاص بهم إلى المقابر في الغرب، بالإضافة إلي نقل الأعمدة والمسلات والأحجار والحبوب والمنسوجات ونقل القرابين في أعياد بعض المعبودات. تدل النصوص والرسوم الصخرية التي عُثِر عليها في منطقة وادي الحمامات والتي تصف مجموعات من البحارة في سفنهم برفقة قائد السفينة على نشاط البعثات المتجهة إلى بلاد بونت.

أما النشاط الحربي فاستخدم النقل البحري لنقل الجنود خلال الحملات العسكرية في عصر الدولة الحديثة ضد شعوب البحر، وكذلك في الحرب ضد الهكسوس، حيث ذكر أحمس بن إبانا أنه إشترك مع الملك أحمس في محاصرة الهكسوس في البحر عدة مرات.