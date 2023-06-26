جنوب سيناء: غرامة 5 آلاف جنيه للذبح خارج المجزر

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ، آخر استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تفقد مجزر الآلي بمدينة طور سيناء، رافقه اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وكان في استقبالهم الدكتورة رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمجزر جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات، وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ بفتح جميع المجازر بالمجان حتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل، وفرض غرامة 5 آلاف جنيه على الذبح خارج المجازر.

كما وجه غرفة العمليات بالمحافظة بالتواصل مع غرفة عمليات الطب البيطري خلال فترة عيد الأضحى لمواجهة أي أزمات، وتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق

أكد المحافظ أنه سيجري ذبح عددًا من العجول لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بالمجان،إضافة إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين خلال الأعياد، وذلك داخل المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة في كافة المدن.

وأشار إلى أنه أكد على رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة، وفتح الشواطئ والحدائق والميادين بالمجان مع توافر منقذين على كل شاطئ، وتكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في المناطق الحيوية بالمدن، وعلى الطرق الرئيسية والدولية بالمحافظة.