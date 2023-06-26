أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم الإثنين

استقرت أسعار المشغولات الذهبية في منتصف تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ومحال الصاغة استقرارهًا، حسبما أعلنت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية بكل أنواعها والسبائك، من دون إضافة قيمة المصنعية إلى الجرام، والتي تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، وفقًا لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر الذهب في محال الصاغة بداية تعاملات اليوم الإثنين ليسجل كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

2560 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن

2240 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن

1920 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن

1498 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

17920 جنيها

واستقر سعر الذهب عالميا اليوم بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية للذهب، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1.921.47 دولار للأوقية مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.40%، وكان سعر أوقية الذهب وصل إلى 1.913.8 في آخر سعر للإغلاق، وهو أقل سعر له في ثلاثة أشهر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار.

الاستثمار في الذهب:

يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لأسباب عدة من بينها المحافظة على القيمة، حيث يعتبر الذهب واحدًا من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وتجدر الإشارة أن أسعار الذهب اختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار العملات وأوقية الذهب.