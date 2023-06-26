عاجل
فتح تحقيق في كارثة الغواصة تيتان.. وبحث على رفات بشري
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

فتح تحقيق في كارثة الغواصة تيتان.. وبحث على رفات بشري

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

يحقق خفر السواحل الأمريكي في سبب وقوع انفجار داخلي في الغواصة "تيتان"، وهي تتجه صوب حطام السفينة "تيتانيك"، مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 5.

وجاء الإعلان غداة قول مجلس سلامة النقل الكندي إنه سيجري تحقيقه الخاص في الانفجار الداخلي الذي تعرضت له الغواصة، وأثار تساؤلات عن طبيعة القواعد التنظيمية لمثل تلك الرحلات الاستكشافية.

وقال كبير محققي خفر السواحل الأمريكي الكابتن جيسون نيوباور، في مؤتمر صحفي في بوسطن: "هدفي الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن خفر السواحل فتح تحقيقا يوم الجمعة، ويعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لاستعادة الأدلة، بما في ذلك عملية إنقاذ في موقع الحطام في قاع البحر الذي يبعد 488 مترا تقريبا عن حطام تيتانيك، على بعد نحو 4 كيلومترات تحت سطح الماء".

وقال نيوباور إنه سيطلع المنظمة البحرية الدولية ومجموعات أخرى على نتائج التحقيق، من أجل "المساعدة في تحسين إطار السلامة لعمليات الغواصات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن خفر السواحل على اتصال بأسر الضحايا الخمسة، وأن المحققين "يتخذون جميع الاحتياطات في الموقع إذا أردنا العثور على رفات بشري".

مواد متعلقة

مناجم الذهب.. كلمة السر فى الصراع السودانى

مصر تنجح فى التنفيذ.. والموازنة الأمريكية تتعثر

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

تفاصيل المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء وحوافز جديدة للمستثمرين

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

تهديدات إيرانية للشحن التجاري في الخليج (اشتعلت الأزمة)

دورية علمية تزعم ارتفاع معدلات الكادميوم والرصاص والزنك فى دلتا النيل

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد
الجريدة الورقية