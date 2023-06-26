قائد الغواصة تيتان فجر مفاجأة قبل رحلة الموت (فيديو)

نشر يوتيوبر تجربته داخل الغواصة "تيتان"، ومعها لقاء مع قائدها، راش ستوكتون، الذي تحدث عن مشاكل في أنظمتها، قبل أيام من كارثة انفجارها.

وأعرب "ستوكتون"، وفي مقابلة مع اليوتيوبر، الذي كان ضمن 5 ركاب لقوا حتفهم جميعًا داخل "تيتان"، عن قلقه بشأن مشكلات متصلة بأنظمة التحكم في الغواصة.

ونشر اليوتيوبر جيك كوهلر مقطع فيديو قصيرا مدته 30 دقيقة عبر قناته على "يوتيوب"، لتوثيق رحلته إلى سانت جونز في نيوفاوندلاند الكندية، حيث انضم إلى الغواصة "تيتان" في مهمتها الثالثة.



وفي مهمتها الخامسة والأخيرة، انفجرت الغواصة "تيتان" خلال محاولة للبحث عن حطام السفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي عام 1912، وكان جميع ركابها أثرياء وأصحاب شركات.

ويظهر الفيديو كواليس ما قبل إنزال الغواصة "تيتان" في مياه المحيط، إذ قرر قائد الغواصة راش ستوكتون إلغاء عملية الغوص؛ لأنها كانت تواجه مشاكل تقنية فضلًا عن الأجواء الجوية المتقلبة,

وخلال استجوابه للطاقم عن سبب إلغاء الغوص، قال رئيس شركة "أوشن غيت" وقائد الغواصة في الفيديو إن شيئا ما في نظام التحكم في الغواصة يبدو غير صحيح، ولهذا السبب ألغيت الرحلة ويجب معرفة المشكلة بالتحديد.

وأضاف راش ستوكتون أن المشكلة تكمن في أن اثنتين من كبسولات التحكم بالجهاز الفرعي للغواصة لم تكن تتواصل باستمرار، فيما يقول اليوتيوبر إنه غير متأكد مما إذا كانت المشكلة هي نفسها التي تسببت في فقدان الغواصة وانفجارها لاحقًا.

ويوم الخميس الماضي، أعلن خفر السواحل الأمريكي انفجار الغواصة "تيتان" بعد العثور على شظايا من جسمها في مياه المحيط، معلنًا مصرع ركابها الخمسة، لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت 5 أيام على أمل العثور على الغواصة وركابها.