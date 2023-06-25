أبرز معالم مشعر منى التاريخية.. يتوافد عليه الحجاج لقضاء يوم التروية

صباح اليوم الثامن من شهر ذي الحجة كل عام، يتوافد فيه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، ويجتمع ضيوف الرحمن في مشعر منى لقضاء يوم التروية واستعدادا لأداء باقي المناسك.

ضيوف الرحمن يجتمعون في مشعر منى لقضاء يوم التروية

ومشعر منى، وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن بها إلا مدة الحج، ويعد أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ذا مكانة تاريخية ودينية، ويشتهر بمعالم أثرية وأحداث تاريخية، ويقع المشعر داخل حدود الحرم بين مكة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كلم شمال شرقي المسجد الحرام.

أبرز معالم مشعر منى:

ـ الشواخص الثلاثة التي تُرمى، والموجودة في جسر الجمرات

ـ مسجد الخيف وهو مكان نزول الرسول، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع في اليوم الثامن من ذي الحجة.

ـ مسجد البيعة والذي تمت على أرضه أول بيعة في الإسلام.

ـ جبل المرسلات، ومن معالم منى التاريخية، ونزلت سورة "المرسلات" في هذا الجبل.

ـ وتتضمن مشعر منى "جبل ثبير"، الذي توجد على سفحه الآن أبراج منى وخيام الحجاج.

ـ سفح "ثبير"، ويتضمن ايضًا مشعر منى امتداد "عين زبيدة.

ـ يتضمن مشعر منى ايضًا مجموعة من الآبار القديمة ومنها بئر كدانة.

ـ يشتهر مشعر منى بالأسواق التاريخية الموسمية، ومنها "سوق العرب".

ـ يوجد في المشعر وادي محسر وشارع الجوهرة.

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ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا مدة الحج، ويحُده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

ويتجمع فيه وفود الرحمن سنويًا، في أيام معدودات طمعًا وأملًا في نيل مغفرة رب العباد، وفيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وشهد أديم أرضه بيعتي العقبة الأولى والثانية، وفوق ثراه بُني مسجد العقبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المؤرخين يرجعون تسمية (مِنَى) إلى أنها أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج.